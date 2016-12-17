أمير الشرقية يرعى تدشين مشاريع ذوي الإعاقة في الخبر الأحد

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الأحد في فندق هوليدي إن كورنيش الخبر حفل تدشين مشاريع لذوي الإعاقة .

وأكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن رعاية أمير المنطقة الشرقية للاحتفالية يأتي انطلاقاً من اهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الشرقية ، حيث ان هذه الفئه الغالية علينا تحظى بدعم مباشر من سموه ثم من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ومن افراد المجتمع.

وبين الدكتور السلوك ان المنشاءات الصحيه تولي اهتماماً خاصاً بهذه الفئه ، من خلال توفير موظفين في المنشاءات الصحية مهمتهم تسهيل اجراءات علاج ذوي الاعاقه والمصابين بالامراض المزمنه وكبار السن ، حيث يقومون بإعطائهم الأولويه في تلقي الخدمة الصحيه وهي ضمن المسؤولية المجتمعية لصحة الشرقية .

ومن جهته أوضح سلمان الدعجاني رئيس المركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيل أن فعالية تدشين مشاريع لذوي الإعاقة ستكون على مستوى المنطفة الشرقية والتي تخدم ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم وأن جميع المدعوون للحفل يصرون بأن تكون المنطقة الشرقية صديقة لذوي الإعاقة .

وبين الدعجاني انه تم توجيه دعوات لكافة أفراد المجتمع بشكل عام والمهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة من لجان وجمعيات خيرية وجهات حكومية للاحتفال سوياً بتدشين مشاريع لذوي الإعاقة .