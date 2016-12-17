 قائد الجيش الباكستاني يصل المملكة في أول زيارة خارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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قائد الجيش الباكستاني يصل المملكة في أول زيارة خارجية

قائد الجيش الباكستاني يصل المملكة في أول زيارة خارجية
المناطق_الرياض

وصل قائد الجيش الباكستاني، الفريق أول قمر جاويد باجوه، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى له خارج باكستان منذ توليه منصبه نهاية الشهر الماضي.

وكان في استقبال قائد الجيش الباكستاني لدى وصوله، مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، حسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني الذي أوضح أن الفريق أول قمر جاويد باجوه سيجري خلال الزيارة مشاورات مع كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في السعودية.

وعادة ما تكون السعودية المحطة الأولى في زيارات المسؤولين الباكستانيين المدنيين والعسكريين عند توليهم مناصبهم، الأمر الذي يعكس برأي مراقبين عمق ومتانة العلاقات الثنائية، والأهمية التي توليها إسلام آباد تجاه الرياض.

وكان الفريق أول قمر جاويد باجوه تولى نهاية شهر نوفمبر الماضي قيادة الجيش الباكستاني ولمدة ثلاث سنوات، وذلك خلفا للفريق أول راحيل شريف، ليصبح بذلك القائد السادس عشر للجيش الباكستاني منذ تأسيسه، حيث تعد المؤسسة العسكرية من أكثر المؤسسات نفوذا في باكستان، كما يعد الجيش الباكستاني من أكبر جيوش المنطقة.

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