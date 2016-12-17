السيسي يجري تغييرات بالجيش المصري.. قائدان جديدان للقوات البحرية والدفاع الجوي

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، سلسة من القرارت بشأن تعيينات جديدة بالقوات المسلحة وهيئة قناة السويس.

وأمر السيسي بتعيين الفريق عبدالمنعم إبراهيم بيومي الترّاس مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، والفريق أسامة منير محمد ربيع نائبا لرئيس هيئة قناة السويس، وذلك اعتباراً من الأحد 18 ديسمبر 2016.

كما أمر بتعيين اللواء بحري أ.ح أحمد خالد حسن سعيد قائدا للقوات البحرية، واللواء أ.ح علي فهمي محمد علي فهمي قائداً لقوات الدفاع الجوي، اعتباراً من السبت 17 ديسمبر 2016.