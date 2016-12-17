المعارضة السورية: إيران ترفض إجلاء المدنيين في حلب

اتهم مسؤول حركة أحرار الشام إيران وعناصر مسلحة تابعة لها بعرقلة إتفاق إجلاء المدنيين المحاصريين في حلب شمال سوريا.

وقال منير السيال رئيس الجناح السياسي بالحركة لرويترز: إن إيران تصّر على السماح بخروج مجموعاتهم المحاصرة في قريتي الفوعة وكفريا المحاصرتين ، وتعارض استئناف عمليات إجلاء سكان حلب الآخرين ، مبيناً أن إيران الطائفية تنتهز الحالة الإنسانية للسكان في حلب المحاصرة ويمنعون خروجهم حتى يتم إجلاء مجموعاتهم من الفوعة وكفريا.”

وأشار رئيس الجناح السياسي إلى توقف عمليات إجلاء المقاتلين والمدنيين للمعارضة في حلب يوم الجمعة الماضية وهو ثاني أيام عمليات الإجلاء بعد طلب من الفصائل الموالية للحكومة بإجلاء مصابيهم.

وأكمل السيال حديثه: إن تأكيد موسكو بأن معظم المدنيين غادروا حلب يظهر أنها تحاول الهرب من مسؤولياتها في الاتفاق مما يدل على فشلها في ضبط الميليشيات الطائفية لإتمام الاتفاق والالتزام بالتعهدات ، مختتما تصريحاته بالإشارة إلى وجود الآلاف من المدنيين الذين يعانون البرد والجوع في أجواء مناخية قاسية تستلزم نقلهم سريعا