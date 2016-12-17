 بكين تحذر واشنطن من تضخيم قضية الغواصة المحتجزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بكين تحذر واشنطن من تضخيم قضية الغواصة المحتجزة

بكين تحذر واشنطن من تضخيم قضية الغواصة المحتجزة
المناطق_وكالات

حذرت وزارة الدفاع الصينية، السبت، الولايات المتحدة من تضخيم قضية الغواصة الأميركية التي احتجزتها سفينة حربية صينية قبل يومين في بحر الصين الجنوبي.
وقالت الوزارة إنها على اتصال بالولايات المتحدة بشأن إعادة الغواصة، مشيرة إلى أن “تضخيم الأميركيين لقضية الغواصة المحتجزة لن يفضي إلى حل”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

واحتجزت البحرية الصينية غواصة أميركية غير مأهولة متخصصة في علوم المحيطات، نشرتها في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، مما دفع الولايات المتحدة لتقديم احتجاج رسمي.

وقال مسؤول أميركي إن الواقعة حدثت في 15 ديسمبر شمال غربي خليج سوبيك، بينما كانت السفينة يو.إس.إن.إس باوديتش -وهي سفينة متخصصة في علوم المحيطات- على وشك انتشال الغواصة.

ونقلت صحيفة “غلوبال تايمز” عن مصدر عسكري صيني قوله، إن بكين تعتقد أن واقعة الغواصة ستحل “بسلاسة”. وكان أمر الغواصة قد أثار احتجاجا دبلوماسيا رسميا ومطالب بإعادتها.

وذكرت الصحيفة أنه جاري فحص المعدات، التي قال مسؤولون أميركيون إن سفينة أميركية لعلوم المحيطات هي من قامت بنشرها في المياه. واحتجت الولايات المتحدة الأميركية رسميا لدى الصين وطالبتها بإعادة الغواصة.

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