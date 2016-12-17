أمين منطقة الجوف يتوج فريق نجوم أبو عجرم أبطالا لبطولة النخبة بالاضارع

بحضور أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ورئيس مركز الاضارع ناصر السهلي ورئيس مركز ابو عجرم بدر الطراد ورئيس بلدية ابو عجرم المهندس مشعل الحسن والرئيس التنفيذي لمجلس شباب الجوف مهند الهادي توج فريق نجوم أبوعجرم أبطالآ لبطولة النخبة الكروية التي اقيمت على ملعب البلدية بالأضارع بعد فوزهم على فريق الأولمبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشي سجل أهداف المباراة اللاعب مساعد سلامة وعبدالله فنخير هدفين وقاد المباراة تحكيمآ حكم الساحة سلطان السهيان وساعده محمد الفهيقي وعبدالعزيز الرويلي وسط حضور جماهيري كبير أستمتع بأيام البطولة التي ينضمها مجلس شباب الجوف بالتعاون مع بلدية أبوعجرم.

وعند نهاية المباراة سلم سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عجب القحطاني الكؤوس الذهبية وكأس البطولة وشيك بمبلغ ثمانية الآف ريال لفريق نجوم أبوعجرم وكؤوس المركز الثاني وشيك بمبلغ أربعة الآف ريال لفريق الأولمبي وحصل على كأس هداف البطوله عبدالكريم عشوي وكأس أفضل حارس حامد الشمري وكأس أفضل لاعب عيد الشمري.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس مجلس شباب الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أمين منطقة الجوف كما تم تكريم رئيس مركز الاضارع ناصر السهلي وتكريم لشرطة محافظة دومة الجندل

وتكريم للمهندس مشعل الحسن رئيس بلدية ابو عجرم

وتكريم للجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالأضارع

وتكريم لمدير مكتب الخدمات البلدية بالاضارع نداء الشمري

وتكريم لمدير العلاقات العامة والاعلام ببلدية أبو عجرم عبدالله الشمري وتكريم لمحمد الشمري مراقب عام مكتب الخدمات

كما تم تكريم الفرق الكشفية المشاركة من مدارس ثانوية الشيخ بن باز وابتدائية الاضارع وثانوية الزبير بن العوام بدومة الجندل كما تم تكريم اللجان العاملة والمنظمة للبطولة بدروع وشهادات تذكارية.

كما كرم أهالي الأضارع مجلس شباب الجوف لتنظيمه هذه البطولة.

وقدم آمين أمانة منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني شكره وتقديره لجميع من ساهم بنجاح هذا الحدث الرياضي الكروي في ملاعب الاضارع التابعة لبلدية أبوعجرم وجميع اللجان العاملة في بطولة النخبة الكروية ولمجلس شباب الجوف وبلدية أبوعجرم على مساهمتهم الكبيره بالحدث الرياضي.