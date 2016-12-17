مطاعم ترضخ لـ”التسعيرة الجديدة” وتخفض أسعار كافة أكلاتها 50 %

أعلنت مطاعم شهيرة في الطائف، تطبيق التسعيرة الجديدة لقرابة 45 وجبة وصنفا أقرتها لجنة حكومية مختصة بمراقبة الأسعار في المحافظة أخيرا، ما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة بلغت نحو 50%.

القائمة التي أقرتها لجنة رباعية برئاسة محافظ المحافظة وعضوية المجلس البلدي وفرع التجارة، والبلدية، لتكشف تخفيض وجبات دجاج الفحم مع الأرز لتصل إلى 18 ريالا للحبة بدلا من 35 ريالا قبل أيام، والشواية إلى 16 ريالا بدلا من 28، كما تراجع نفر اللحم المندي والمشوي والسليق إلى 35 ريالا بدلا من 60، وكيلو لحم الحاشي 30 ريالا بدلا من 50، كما امتد التراجع إلى نفر المقلقل والكبدة ليتراجع إلى 5 ريالات بدلا من 10.

ولم تغفل القائمة أسعار البروست، والسندويتشات، وحبة السمبوسك، والطرمبة، ونفر الأرز، الذي تراجع إلى ريالين بدلا من أربعة وخمسة ريالات، وفق ما حددته اللجنة، كما شددت على عزمها تكثيف الجولات المباغتة على المطاعم، ومعاقبة المخالفين، وفقاً لـ”عكاظ”.

وجاءت التسعيرات الجديدة بعد دراسة مستفيضة وجولات ميدانية بدأت من نقاط البيع قبل وصولها إلى المطاعم عبر ثلاجات بيع الدجاج المجمّد وأسواق بيع المواشي والأغنام والإبل، وطابقتها مع ما يباع في المطاعم، فاتضح أن المطاعم تحقق هامش ربح كبير يصل إلى 80%، فيما قلصت القائمة النهائية الربح، بيد أن المطاعم مازالت تحقق هامشا جيدا.