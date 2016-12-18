 المفتي محذرا الأئمة: لا تشهّروا بالناس في خطبكم وتقصوا الآخرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

المفتي محذرا الأئمة: لا تشهّروا بالناس في خطبكم وتقصوا الآخرين بدوام كامل أو جزئي .. وظائف في فروع شركة فواز الحكير للتجزئة مطاعم ترضخ لـ”التسعيرة الجديدة” وتخفض أسعار كافة أكلاتها 50 % دراسة: شريك الحياة يرفع نسبة السعادة أكثر من زيادة الراتب ! شرطة حائل تقبض على الشاب المعتدي على عامل المحطة وتحيل أوراقه لهيئة التحقيق والادعاء أمين منطقة الجوف يتوج فريق نجوم أبو عجرم أبطالا لبطولة النخبة بالاضارع قائد الجيش الباكستاني يصل المملكة في أول زيارة خارجية بكين تحذر واشنطن من تضخيم قضية الغواصة المحتجزة المعارضة السورية: إيران ترفض إجلاء المدنيين في حلب السيسي يجري تغييرات بالجيش المصري.. قائدان جديدان للقوات البحرية والدفاع الجوي انفجار يستهدف مقر حزب الشعوب الكردي في إسطنبول فرق الدفاع المدني انتشلت جثامينهم.. غرق ثلاث أطفال بمستنقع في وادي شهدان

المفتي محذرا الأئمة: لا تشهّروا بالناس في خطبكم وتقصوا الآخرين

المفتي محذرا الأئمة: لا تشهّروا بالناس في خطبكم وتقصوا الآخرين
المناطق - الرياض:

حذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، بعض خطباء المساجد الذين يغالون في خطب الجمعة، من التشهير بالناس في خطبهم، مطالبا إياهم بانتقاء الأسلوب الميسر الذي لا إفراط فيه ولا تغليظ ولا غلو ولا إقصاء لآخر.

ودعا الخطباء إلى انتقاء الأسلوب العلمي النافع، دون التشهير بأحد، فضلا عن أن يكون الخطيب ذوي خبرة يستطيع توصيل المعلومة بطريقة ميسرة وموجزة ينتفع بها المصلين والمستمعين.

وقال خلال حديثه في برنامج فتاوي:” ينبغي على الخطيب خلال إعداده لخطبة الجمعة أن يتقي الله ويتحرى مسائل المجتمع ومشاكله وتعليم الشريعة، وتعليم الدين، ليتحدث عنها، وأن يخصص في كل مناسبة كلام مناسب لها، وأن يعلم الناس أخلاق الإسلام وقيمه”.

وحذر آل الشيح، من الخطباء الذين يطيلون في الخطبة ومع ذلك يخرج المصلون ولم يفهموا من كلامه شيء، واصفا ذلك بالخطأ الفادح.

ودعا الأئمة إلى الحرص في قول الكلمة الصادقة والتوجيه النافع، مضيفا “فمتى استقامت فطرة دعاتنا نحو الإسلام حقا كانوا بذلك دعاة خير يمدون ويبشرون ويدعون للخير ويحذرون من الشر”.

وأكد أنه متى استقام الخطيب في قوله وحسن حديثه وجعل من خطبه ما يريد خيرا وصلاحا وإنقاذا للأمة بكلمات نافعة ومفيدة ومؤثرة ومبشرة كان الخطيب ناجحا. وذكر أن الخطيب الناجح من يصعد منبره وقد حضّر موضوعه وفكّر في مضامينه من قبل وأتى في كل جمعة بكل ما تحتاجه المجتمعات متلمسا ومعالجا قضاياهم بصورة معتدلة ووسطية بعيدة عن غلو وتطرف وإفراط وتفريط .

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>