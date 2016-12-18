 مسؤول أمريكي سابق: ترامب لن يسمح لإيران بالانتصار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤول أمريكي سابق: ترامب لن يسمح لإيران بالانتصار

مسؤول أمريكي سابق: ترامب لن يسمح لإيران بالانتصار
المناطق - وكالات

أكد السفير ريتشارد بيرت، الذي عمل مستشارًا للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب وقبله للرئيس رونالد ريغان، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يسمح لإيران بتحقيق الانتصار في سوريا والعراق.

وكشف بيرت وفقاً لـ”الشرق الأوسط” أنه يتواصل مع الفريق الانتقالي لترامب منذ البداية، معربًا عن قناعته بأن ترامب “سيكون قويًا، وبخاصة في مواجهة إيران، وأظن أن دول الخليج، قلقة من التحدي الإيراني، وليس فقط الرئيس ترامب، إنما أيضًا الفريق الذي يشكله في البنتاغون، وعلى رأسه الجنرال جيمس ماتيس، كلهم يشتركون في شكوكهم السلبية تجاه السياسة الإيرانية”.

وبسؤاله عما إذا كان ترامب سيسمح لإيران بأن تخرج منتصرة في العراق وسوريا، قال: “أظن أن الجواب على هذا بوضوح شديد هو: لا”.

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