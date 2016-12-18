 (فيديو) رحلة سائق حافلة تتحول إلى كابوس .. شاءت الصدفة أن تركب زوجته وعشيقته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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(فيديو) رحلة سائق حافلة تتحول إلى كابوس .. شاءت الصدفة أن تركب زوجته وعشيقته

المناطق - وكالات:

تحولت رحلة سائق حافلة مكسيكي على الطريق إلى كابوس، بعد أن شاءت الصدفة أن تركب كل من زوجته وعشيقته الحافلة في نفس الوقت.

وفي مقطع الفيديو يظهر السائق في وضع لا يحسد عليه، وهو يحاول أن يمنع اشتباك زوجته وعشيقته أمام ركاب الحافلة.

وتقول وسائل إعلام محلية مكسيكة إن الزوجة التي ترتدي قبعة بيسبول صعدت إلى الحافلة، لتجد عشيقة زوجها تجلس إلى جانبه، فما كان منها إلا أن هاجمتها وحاولت النيل منها.

وسرعان ما سادت أجواء من التوتر في الحافلة، ووجد الركاب أنفسهم أمام مشهد غير متوقع، حيث حاولت كل من الزوجة والعشيقة تبادل اللكمات والركلات، في الوقت الذي كان الزوج يحاول أن يحول بينهما، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وحاول بعض الركاب الفصل بين المرأتين وتهدئة الأوضاع، لكن الشجار استمر حتى نهاية الفيديو. ولا يعرف بعد كيف انتهى هذا الخلاف !!

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