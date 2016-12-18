﻿​10 طرق لا تتخيلها للحفاظ على صحتك بأقل جهد .. أولها “تناول قهوتك سادة”

مع اقتراب بداية العام الجديد، يسعى البعض إلى التفكير في تحسين الذات، والسعي وراء نمط جديد لتحسين إيقاع الحياة الغارق بالروتين.

وحسب موقع «بيزنيس إنسيدر» هناك بعض التغييرات الصغيرة نسبيًا التي يمكن أن تحافظ على صحتك بأقل جهد مبذول، وهي كالتالي:

– تناول قهوتك سادة

تشير بعض الدراسات إلى أن القهوة مفيدة، ويقترح البعض شرب من 3 – 5 أكواب يوميًا، حيث يساعد على الحياة لفترة أطول إذ ما كانت من دون الحليب والقشدة والسكر وتلك المنكهات التي تقلل من فوائدها الصحية.

– تناول الفاكهة بدلا من الحلوى

استبدل الحلوى التي تحتوي على السكر المصنع، بالفاكهة التي تحتوي على السكر الطبيعي، كما أنها غنية بالألياف مما يساعد على الهضم.

– تسوق بمعدة ممتلئة

تشير بعض الدراسات إلى أن الشخص الذين يتناول وجبة خفيفة قبل رحلة البقالة يشتري عددًا أقل من الأطعمة غير الصحية نظرًا لأنه ليس جائعًا.

– تعلم فن الطهي

أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي بالاستغناء عن كل الأطعمة يجعلك تريد أن تأكل المزيد منها. ولكن الطهي في المنزل مرتبط بالأكل الصحي، وكذلك توفير المال على تناول الطعام خارج المنزل، وتعزيز الثقة بالنفس.

– اشرب الكثير من الماء

حيث إنها تحافظ على السوائل في الجسم متوازنة مما يؤدي إلى وجود المزيد من الطاقة. وبعض خبراء اللياقة البدنية يقولون إنك يمكنك أن تفقد الوزن إذا كنت تشرب الماء قبل كل وجبة.

– التأمل لمدة 30 دقيقة يوميًا

تقول الأبحاث إن التأمل يمكن أن يساعدك في التعامل مع التوتر، وتحسين الذاكرة والوعي، وانخفاض ضغط الدم. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يمارسون التأمل لمدة 30 دقيقة يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، لمدة شهر (11 ساعة الإجمالي) شهدوا تغييرات في جزء من الدماغ تشارك في التنظيم الذاتي.

– الحفاظ على ميعاد ثابت للنوم

اذهب إلى النوم في ميعاد ثابت كل ليلة، حتى في أيام العطلات الأسبوعية، حيث إن هذا يريح جدول الجسد الأسبوعي الخاص بالنوم ولا يصيبه بالخلل ويصيبك أنت بالتعب والإرهاق والأرق.

– غلق هاتفك الخاص من وقت إلى آخر

يفيد هذا الفصل كثيرًا في الحفاظ على الاسترخاء خاصة في المساء وعند الذهاب إلى النوم.

– ضع مكتبك بجانب النافذة

وجدت دراسة في 2014 صغيرة جدا أن الموظفين الذين يعملون في مكاتب بجانب النافذة يتمتعون بنشاط بدني جيد وينامون فترة طول خلال الليل.

– استبدال الخبز الأبيض بالقمح الكامل

الخبز المصنوع من القمح الكامل يحتوي على نسبة ألياف أعلى من الخبز الأبيض العادي، وتساعد الألياف على الإحساس بالامتلاء.