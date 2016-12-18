(فيديو).. هذه قصة الشيخ “الفوزان” والحصان المهلهل الذي جلب النفط إلى المملكة

كثير لا يعلمون قصة الحصان المهلهل الذي قدمه الشيخ فوزان السابق للأمريكي تشارلز كرين، الذي دفع الأخير للتنقيب عن النفط داخل المملكة

ولايضاح هذه القصة، استعرض المؤرخ الدكتور عيد اليحيى في برنامجه التلفزيوني “على خطى العرب”،”إن تشارلز كرين استضافه الشيخ الفوزان في مصر بإسطبله، وكرين يهوى الخيل العربي، فرأى عنده الخيل فقال يا إلهي ما هذا الحصان، فرد الشيخ الفوزان قائلا جاك هدية، وبعدها أعجب كل هواة الخيل بالحصان، وأرسل بعدها كرين رسالة للشيخ الفوزان بالرغبة في التنقيب عن النفط في المملكة، فشاور الشيخ الفوزان الملك عبد العزيز بعد ذلك ووافق على الأمر، وتمت استضافة كرين مع المنقبين في المنطقة الشرقية، التي تم اكتشاف أول بئر نفط بها”.

يشار أن قصة الخيل المهلهل تعود لعام 1927، حينما كان الشيخ فوزان السابق وزيرا مفوضا للمملكة من قبل الملك عبد العزيز في مصر، وعرف عن الشيخ الفوزان حبه وشغفه بتربية الخيول العربية الأصيلة، وكان أشهر مربي الخيل في مصر.