البرنامج الثقافي بمعرض جدة للكتاب يستعرض أدوار وتحديات الصحافة الثقافية

واصل البرنامج الثقافي ضمن فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثانية نشاطاته مساء اليوم “السبت” على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية وذلك من خلال ندوة “الصحافة الثقافية .. أدوار وتحديات بمشاركة الكاتب الصحفي عبدالعزيز الخزام ورئيسة قسم المعرفة في صحيفة مكة الدكتورة أمل القثامي وأدارها الأديب عبدالعزيز الشريف .

واستعادت الندوة مسيرة الصحافة الثقافية في المملكة عبر شكل الملاحق الثقافية التي شكلت نقلة نوعية من خلال استقطابها للأسماء المبدعة والأقلام الناقدة والوجوه الأكاديمية مع تبني الخطابات الثقافية البارزة على النطاق العربي والعالمي مع قراءة واقعها الراهن ومدى تورها ومواكبتها للعصر .

فيما استضافت الأمسية الشعرية الأولى من برنامج المعرض الثقافي الشعراء مسفر الغامدي وزاهد القرشي وعبدالله ثابت والشاعرة هيلدا إسماعيل ، وأدارها الشاعر عبدالهادي صالح .

وتستهدف الأمسية ابراز الأسماء الشابة من الجنسين التي لم يتكرر حضورها في الامسيات الثقافية بشكل مكثف في الفترة الماضية مع الرهان على تميزها وتنوع تجاربها وتقديمها لنص شعري مميز ومعترف به على النطاق الواسع في المشهد الثقافي المحلي .

وشهدت منصات توقيع المؤلفين تدشين النادي الأدبي بجدة لإصدارة الأول من خلال كامل عبدالجواد وفاطمة حسن بمبادرة من النادي ومجتمع جميل ، وتوقيع أماني فهد شكري لكتابها “كان البعد نصيباً” وشهد أحمد الغامدي “”هدوء ساخب” وعبدالقادر فلاته “حياتي بين زوجتين” وإبراهيم عبدالرحمن الفقيه “أحرف غياب” وصالح محمد السويد “غواية” والدكتور علي عثمان مليباري “سلسلة بلابل العرب” .

كما قامت بالتوقيع على المنصات وداد المنيع لكتابها “وداد وقلمها” وهديل ناصر العتيبي “رجل بلا شارب” وحسن محمد شعيب النغري الملكي” ونائف الخير الله “قزد سوداء” ومحمد زكي باشا “حكاية فنجان “قهوة” وعبدالعزيز الظاهري “ليلتان في هيرشي” والدكتورة زهرة المعبي “حكايات أيامنا الحلوة” ونورة البريكان “خفايا إمرأة” وإبراهيم خضر “أولئك الذين قرروا الحب” ونايف منصور الجعويني “عظماء لا نعرفهم” وسليمان مسلم البلادي “رحلتنا عبر ذواتنا” .

وصعدت منصات التوقيع أيضاً الدكتورة فاتنة شاكر للتوقيع على كتابها “الرجل الحلم” وأميرة المضحي “يأتي في الربيع” وجمال بنون “أين يعمل السعوديون ؟” والدكتور يوسف العارف “في آخر السطر (0) وبعدها (،)” وهبة العطار “تمرد ذاكرة” وريناد تركستاني “عمالقة مبدعون وأنا منهم” وأمل عمر حامد “رحلة شرف زيدون” وأمجاد محمود رضا “الإغاثة النفسية الإيمانية” ومحمد إبراهيم يعقوب “ماذا لو احترقت بنا الكلمات” والدكتور بكري معتوق عساس “معاد” ونوال علي القزاز “أنا وأنت والحب” وشذا حسن عزوز “للبؤس أوجه جميلة” .