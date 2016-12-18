 75 ألف زائر لمعرض جدة الدولي للكتاب حتى السبت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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75 ألف زائر لمعرض جدة الدولي للكتاب حتى السبت

75 ألف زائر لمعرض جدة الدولي للكتاب حتى السبت
المناطق - جدة

وصل عدد زوار معرض جدة الدولي الثاني للكتاب لـ 75 ألف زائر من الشباب والعوائل والأدباء والمثقفين وبقية شرائح المجتمع وذلك منذ انطلاقته مساء الأول من أمس “الخميس” وحتي اليوم “السبت” ثالث أيام فعاليات المعرض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحتى اليوم “الجمعة” على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية

وفي الوقت الذي استقبلت فيه 6 بوابات زوار المعرض شهدت ارجاء المعرض متابعة من محبي ثقافة والمرأة والطفل والجمال والطبخ كإقبال مميز للأسر على شراء الكتب التي تلامس هذه المجالات ، وسط مشاركة من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخدمية إلى جانب دور النشر الـ 450 دار النشر التي استقطبت مرتادي المعرض بما لديها من أنشطة وبرامج تستهوي ذائقة مختلف شرائح المجتمع .

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