ضمن مهرجان “المجاردة” الشتوي.. فنون جدة تقدم مسرحية “تلاميذ آخر زمن” والعرض 3 أيام

تستعد جمعية الثقافة والفنون والفنون بمدينة جدة للمشاركة في مهرجان المجاردة الشتوي بدعوة من بلدية محافظة المجاردة ، وذلك بتقديم مسرحية اجتماعية كوميدية بعنوان ” تلاميذ اخر زمن ” من تأليف وإخراج : علي السهيمي وبطولة كلا من : عايض الشهري وحمد المحمودي ومحمد طاهر ومشعل عسيري وعبدالعزيز سياني وفايز باطرفي.

وسوف يكون العرض لمده ثلاث ايام من يوم الخميس الموافق23-03-1438هـ إلى يوم السبت 25-03-1438هـ.

من جهته صرح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة الدكتور عمر الجاسر بقوله : اشكر صاحب السمو الملكي الامير :فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقه عسير الراعي الأول للفن والفنون في المنطقه وأشكر محافظ المجارده الاستاذ عبدالله بن سعد الرعيني ومدير بلدية المجارده المهندس عبدالله عايض بن دلبوح على هذه الدعوة للمشاركة في مهرجان المجاردة الشتوي وبدعمهم لهذه الفعالية التي تنمي المزيد من الفعاليات وانا سعيد بدعم الحركة المسرحية وهذة المشاركة المميزة التي نتمنى أن تثمر عن المشاركة بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية.