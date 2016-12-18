المعارضة السورية: اتفاق جديد بشأن إجلاء المدنيين من حلب

وأوضح مسؤول التفاوض، الفاروق أبو بكر، أن الاتفاق الجديد جاء بعد تجاوز العقبات التي وضعتها الميليشيات الإيرانية، إذ من المتوقع توجه القوافل باتجاه أحياء حلب المحاصرة صباحاً لمواصلة إخلاء كافة المدنيين والمقاتلين من شرقي حلب، بعد إزالت السواتر الترابية وانسحاب الميليشيات الإيرانية من الطريق.

وأضاف أنه “سيتم إجلاء مدنيين وجرحى من بلدتي الفوعة وكفرية بريف إدلب، ومدنيين من بلدتي مضايا والزبداني بريف دمشق الغربي”.

وما يزال آلاف المدنيين عالقين شرقي مدينة حلب بعد توقف عملية الإجلاء خلال اليومين الماضيين، بعد عرقلة الميليشيات الإيرانية للاتفاق، وسط أوضاع إنسانية صعبة يعيشها المحاصرين بينهم جرحى وأطفال.

وأشارت المعلومات الأولية إلى إخراج ما يقارب 4000 آلاف مدني ومصاب من الفوعة وكفريا الموالية للقوات الحكومية بريف إدلب، مقابل إخراج 200 مدني محاصر من الزبداني ومضايا، إضافة لخروج كافة أهالي حلب المحاصرة