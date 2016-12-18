وكيل جامعة الإمام للشؤون التعليمية يتوج أبطال كرة الطائرة لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات

نيابة عن معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل توج وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود منتخب جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بكأس بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والميداليات الذهبية بعد تغلبه على منتخب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المباراة النهائية للمسابقة وذلك بحضور أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي، ووكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمدقاسم الميمن، ووكيل الجامعة لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الصغير وعدداً من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، كما سلم كأس المركز الثاني والميداليات الفضية لمنتخب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وسلم كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية لمنتخب جامعة الملك سعود.

ورفع وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على رعايته للشباب واهتمامه بالرياضة ودعمه لكافة الفعاليات المتعلقة بهم، وقال: إن هذا يصب في مصلحة الشباب ورعايتهم وفي حفظ اوقاتهم واستثمارها الاستثمار الصحيح الفاعل المفيد، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع – حفظهما لله – على رعايتهم للشباب واحتوائهم لهم، ودعم كل ما من شأنه الرقي بهم وحفظ اوقاتهم والعناية بهم.

واعتبر الدكتور المحمود رعاية وزير التعليم العالي الدكتور أحمد العيسى للتجمع الثاني لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات دلالة على حرصه ودعمه، وأشار إلى أن المباراة شهدت ندية بين الفريقين، وبارك للفرق الفائزة.

وأضاف: مثل هذه الرياضات والفعاليات لها أثر في بناء الجسم وفي الحماس الشريف بين الشباب، وما تتخلله من فعاليات ثقافية واجتماعية وكل ذلك يصب في مصلحة ابنائنا الطلاب، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحوي منشئات رياضية على مستوى عال، والجامعة يسرها تنظيم مثل هذه الفعاليات وتقديم كافة مرافقها ومنشئاتها لخدمة الشباب والعملية التعليمية في مختلف المجالات، وشكر في ختام حديثه كافة من ساهم في انجاح هذا التجمع الرياضي.