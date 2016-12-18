 تقنية الأحساء تشارك في معرض الجامعة والمجتمع بجناح تفاعلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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تقنية الأحساء تشارك في معرض الجامعة والمجتمع بجناح تفاعلي

تقنية الأحساء تشارك في معرض الجامعة والمجتمع بجناح تفاعلي
المناطق - الأحساء

شاركت الكلية التقنية بالأحساء في “معرض الجامعة والمجتمع.. معًا نرسم مستقبل أجيالنا” الذي نظمته جامعة الملك فيصل في بهو عمادة شؤون الطلاب بالمدينة الجامعية، والذي يهدف إلى بناء رؤية الطالب، بحيث يمكنه من اختيار تخصصه المستقبلي والتعرف على الكليات التي تلبي رغباته وطموحاته، والإلمام الكامل بكل ما يتعلق بهذه الكليات وفقًا لميوله وحاجاته.

وقد زار جناح الكلية مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز بن جمال الساعاتي واستمع شرحاً من مشرف الجناح رئيس وحدة مركز الموهوبين المهندس محمد بن خالد الشريدي عن البرامج التي تقدمها الكلية للمجتمع مثل برنامج صيانة الجوال ، وكذلك عرض أقسام وتخصصات الكلية ومواعيد وشروط القبول والتسجيل.

من جانبه أكد عميد الكلية التقنية الأستاذ عادل بن عبدالله المحبوب على حرص الكلية في المشاركة في مثل هذه المناسبات وتعزيز الشراكات المجتمعية بين الكلية والجامعة في تقديم البرامج التي تخدم المجتمع.

وقدم المحبوب الشكر والتقدير لجامعة الملك فيصل متمثلة في إدارة تطوير الشراكة المجتمعية والقائمين على المعرض لدعوة الكلية للمشاركة في المعرض للمساهمة في تحقيق أهداف هذه الفعالية المجتمعية الرائدة، متمنياً استمراريتها لخدمة الأجيال القادمة.

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