ضبط 48 مخالفا ومطلوبا ومصنعين للخمور وآخرين في سهرة ماجنة بصامطة

أطاحت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة صامطة بعدد من المخالفين والمطلوبين في قضايا أمنية وضبطت مصنعا متكاملا للخمور باﻹضافة لضبط مجموعة من اﻷفارقة أثناء أحياءهم لسهرة ماجنة وذلك في حملة أمنية

شملت القرى التابعة للمحافظة واﻷودية والمواقع المشبوهة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزاهراني أنه إستمرارا للحملات اﻷمنية التي تنفذها شرطة منطقة جازان بكافة المحافظات والمراكز التابعة لها فقد نفذت شرطة محافظة صامطة حملة أمنية شملت كافة القرى التابعة للمحافظة واﻷودية والمواقع المشبوهة ما أسفر عن اﻹطاحة ب48 مخالفا ومطلوبا أمنيا باﻹضافة لضبط شابين سعوديين في العقد الثاني والثالث من العمر قاما بإنتحال صفة رجلي أمن وإستدراج مواطن وسلبه بالقوة واﻵكراه وتزامن ذلك مع إنتشار رجال اﻷمن بكافة أرجاء المحافظة أثناء الحملة ما ادى لضبطهما في وقت قياسي.

وأضاف الزهراني أن رجال اﻷمن تمكنوا أيضا وخلال الحملة من ضبط 8 أفارقة بينهم ثلاث نساء أثناء قيامهم بإحياء سهرة ماجنة داخل إحدى الشقق وبحوزتهم عبوات من المسكر التي ملئت رائحته المكان.

باﻹضافة لضبط مصنعين للخمور بأحد المواقع المشبوهة يديرها أفارقة عثر بها على23 برميل و46 كيس مليئة بالعرق المسكر جاهزة ومعدة للترويج.

مشيرا إلى إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي شكره لشرطة محافظة صامطة مؤكدا ان اليد الطولى بحول الله وقوته – للمواطن وهو رجل الامن الاول – صفا واحدا معنا للقضاء على كل من يحاول الاخلال اوالعبث بالامن حاثا على بذل المزيد من الجهود.