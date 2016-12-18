وزير العدل يبحث آلية التحول الإلكتروني الكامل لأعمال الوزارة

التقى معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مديري الإدارات الإقليمية لتقنية المعلومات في فروع الوزارة، لمناقشة وبحث أهم خطوات تعزيز العمل التقني وتطويره في ظل السعي المستمر لتقديم أفضل الخدمات العدلية للمستفيدين.

وأكد معاليه ضرورة التحول الإلكتروني الكامل لجميع أعمال الوزارة ، وقال : إن ‏حجم الطموحات التي وضعناها لتطوير العمل العدلي كبيرة، وأنا واثق في كوادر وزارة العدل كافة على تحقيقها، ومواكبة التطوير والتصدي لجميع التحديات التي تتطلب جهوداً مخلصة ومنجزة وخلاّقة .

وبين أن الوزارة لديها مجموعة كبيرة من المشاريع والمبادرات التي تصبُّ في تحقيق أهداف الوزارة ورؤاها وتوجهاتها، معرباً عن تفاؤله بتطوير مميز في الخدمات العدلية في ظل وجود كوادر مبدعة في الوزارة .

وأشار إلى أن هناك مبادرات عدة تستهدف تحفيز موظفي الوزارة وتطويرهم وتقديم كل الدعم لهم، لأنهم الأساس في نجاح أي تطوير.

وأبان معالي وزير العدل، أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع التقنية والمبادرات الرقمية خلال الفترة الماضية، كما تعتزم البدء في مشاريع تقنية حديثة تهدف إلى بناء منظومة عدلية تقنية متكاملة، وإيجاد حلول مبتكرة تصبُّ في صالح تقديم خدمات عدلية ميسرة للمستفيدين، إضافة إلى اختصار الكثير من الإجراءات القضائية والعدلية، والعمل على حفظ وقت المستفيدين.

وأضاف أن الوزارة وضعت ضمن أهدافها ورؤاها وتوجهاتها تبني أفضل المعايير العالمية لدى تنفيذ مشاريعها وأعمالها التقنية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامجها التنفيذي الخاص بالتحول الوطني 2020″.

واستمع معالي وزير العدل خلال لقائه المديرين الإقليمين إلى شرح مفصل عن أداء الإدارات الإقليمية التابعة للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، وإنجاز كل إدارة والجهات التابعة لها، ومستجدات استكمال التشغيل الإلكتروني للأنظمة التقنية لوزارة العدل التي اشتملت على نظام

المحاكم الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني، ونظام الثروة العقارية، ونظام الربط الإلكتروني في مركز المعلومات بالرياض، وغيرها من الأنظمة التقنية المشغلة لأعمال المحاكم وكتابات العدل في المملكة.

واطلع معاليه على الجهات التي تم تشغيلها تقنياً، وتم اكتمال ربطها إلكترونياً بجميع الأنظمة التقنية وبلغت (553) جهة قضائية وعدلية تعمل وفق النظام الإلكتروني المتكامل.

وفي نهاية اللقاء كرّم معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مديري الإدارات الإقليمية لتقنية المعلومات في فروع الوزارة تقديراً لما بذلوه من جهود مميزة خلال الفترة الماضية، وقال: “ثقتي في موظفي الوزارة تزداد كلّ يوم، وأوصيهم بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق

أفضل النتائج والإنجازات في العمل، حاثاً منسوبي الوزارة على بذل المزيد من الجهود، بما يحقق رضا المستفيد من خدماتها.

يذكر أن الإدارات الإقليمية التابعة لوكالة التقنية المساعدة في مناطق المملكة بلغت ست إدارات هي : الإدارة الإقليمية في منطقة الرياض، والإدارة الإقليمية في المنطقة الغربية، والإدارة الإقليمية في المنطقة الجنوبية، والإدارة الاقليمية في المنطقة الشمالية، والإدارة

الاقليمية في المنطقة الشرقية، والإدارة الإقليمية في منطقة القصيم.