 القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض لطعنه آخر إثر خلاف بينهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري الوضع الإنساني المتفاقم في حلب سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مدبر هجوم السفارة السعودية بإيران يعترف: الحكومة أعطتنا الضوء الأخضر لاقتحامها “الاتصالات السعودية” تشتري 10 % في “كريم” القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض لطعنه آخر إثر خلاف بينهما وزير العدل يبحث آلية التحول الإلكتروني الكامل لأعمال الوزارة ضبط 48 مخالفا ومطلوبا ومصنعين للخمور وآخرين في سهرة ماجنة بصامطة سعوديون يتهربون من الضرائب في أمريكا تقنية الأحساء تشارك في معرض الجامعة والمجتمع بجناح تفاعلي وكيل جامعة الإمام للشؤون التعليمية يتوج أبطال كرة الطائرة لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات مقتل مايقارب الـ 30 جنديا يمنيا في عملية انتحارية في عدن ترامب يواصل انتقاد الصين: لا نريد الغواصة التي سرقتموها

القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض لطعنه آخر إثر خلاف بينهما

القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض لطعنه آخر إثر خلاف بينهما
واس - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض، وفيما يلي نصه :
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / ماجد بن عبدالله بن حمود العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل / بدر بن حمود بن نويشي العتيبي- سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته إثر خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / ماجد بن عبدالله بن حمود العتيبي اليوم الأحد 19 / 3 / 1438هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>