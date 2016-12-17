 “الاتصالات السعودية” تشتري 10 % في “كريم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“الاتصالات السعودية” تشتري 10 % في “كريم”

“الاتصالات السعودية” تشتري 10 % في “كريم”
المناطق - متابعات

وافق مجلس إدارة شركة “الاتصالات السعودية”، على شراء حصة تبلغ 10 % في شركة كريم بقيمة 100 مليون دولار (ما يعادل 375 مليون ريال).

 وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول اليوم، أنها ستعمل على استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لإتمام الصفقة.

 وأشارت “الاتصالات السعودية”، إلى أنه سوف يتم تمويل صفقة الشراء ذاتيا من مصادرها ولن ينتج عنها أي أثر جوهري على نتائجها ولن يترتب عليها أي التزامات مالية.

 وأضافت أن هذه الخطوة تأتي متوافقة مع استراتيجيتها التي تتضمن الاستثمار في الابتكار في العالم الرقمي، بالإضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية، مما يساعدها في توفير وتقديم منتجات وخدمات اضافية ومبتكرة لعملائها كالمدفوعات الرقمية وخدمات النقل اللوجستية، فضلا عن تعزيز الاتصال عبر الهواتف الجوالة للعملاء داخل النظام الخاص بالنقل.

 وأشارت إلى أن كريم تأسست عام 2012م وتمتد عملياتها في 47 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتركيا وباكستان.  

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