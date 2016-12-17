مدبر هجوم السفارة السعودية بإيران يعترف: الحكومة أعطتنا الضوء الأخضر لاقتحامها

اعترف مدبر الهجوم على سفارة المملكة بطهران وحرقها مطلع العام الحالي، في شريط صوتي مسرّب، أن الاقتحام وتدمير ممتلكات السفارة وحرق المبنى جاء بضوء أخضر من الحكومة وقيادات النظام الإيراني.

وجاء في الشريط الذي نشرته مصادر مقربة من “الحركة الخضراء” الإيرانية المعارضة في الداخل، مكالمات ونداءات صوتية للعقل المُدبر للهجوم، وهو رجل الدين المتشدّد حسن كرد ميهن، يوجه من خلالها المهاجمين من أعضاء ميليشيات الباسيج والحرس الثوري، بحرق وتدمير السفارة والإستيلاء على كافة الوثائق والأوراق في المكاتب .

وقال ميهن في إحدى المكالمات مخاطباً أتباعه: “إن الهجوم تمّ بضوء أخضر من الحكومة والنظام، ولهذا السبب سمحت قوى الأمن الداخلي باقتحام السفارة ولم تحرّك ساكناً”.

ويبين التسجيل الذي نشرته قناة موقع “آمدنيوز” عبر تطبيق “تلغرام” والذي أصبح منبراً لنشطاء الحركة الخضراء، أن كرد ميهن كان يتحدث في بعض المكالمات والنداءات الصوتية إلى أعضاء في مؤسسة “نور معرفت” التي يترأسها وهي من مجموعات الضغط التي تضم منتسبين من الباسيج.