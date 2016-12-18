 سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري الوضع الإنساني المتفاقم في حلب سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مدبر هجوم السفارة السعودية بإيران يعترف: الحكومة أعطتنا الضوء الأخضر لاقتحامها “الاتصالات السعودية” تشتري 10 % في “كريم” القتل قصاصًا بأحد الجناة في الرياض لطعنه آخر إثر خلاف بينهما وزير العدل يبحث آلية التحول الإلكتروني الكامل لأعمال الوزارة ضبط 48 مخالفا ومطلوبا ومصنعين للخمور وآخرين في سهرة ماجنة بصامطة سعوديون يتهربون من الضرائب في أمريكا تقنية الأحساء تشارك في معرض الجامعة والمجتمع بجناح تفاعلي وكيل جامعة الإمام للشؤون التعليمية يتوج أبطال كرة الطائرة لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات مقتل مايقارب الـ 30 جنديا يمنيا في عملية انتحارية في عدن ترامب يواصل انتقاد الصين: لا نريد الغواصة التي سرقتموها

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة

سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة
واس - الرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة، وفرصة لتكون السحب الركامية على منطقتي عسير وجازان تشمل السواحل منها, فيما تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى -شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>