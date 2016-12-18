توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على الأطراف الشمالية للمملكة، وفرصة لتكون السحب الركامية على منطقتي عسير وجازان تشمل السواحل منها, فيما تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية بالعوالق الترابية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون – بمشيئة الله تعالى -شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.