اختتام برنامج (تصميم الأنفوجرافيك التعليمي ) بوحدة تطوير المدارس بتعليم حائل

اختتمت مشرفة تقنيات التعليم بوحدة تطوير المدارس الأستاذة هدى الجهني اليوم الخميس الموافق 16/3/1438هـ البرنامج الوطني لتطوير المدارس في تعليم حائل بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي والابتعاث (بنات ) البرنامج التدريبي تصميم الأنفوجرافيك التعليمي الذي نفذ في احدى قاعات التدريب والابتعاث والذي أستمر لمدة ثلاث ايام من (14ــ 16 /3/1438هـ) والذي أستهدف معلمات ومرشدات وأمينات مصادر التعلم في المدارس والمشرفات التربويات، حيث حرصت المدربة من البرنامج إكساب المتدربات مهارات تصميم الأنفوجرافيك وتوظيفه بالتعليم، وقد تناولت الجهني في اليوم الأول الجزء النظري لهذا البرنامج من خلال شرح وتوضيح عدة محاور (مفهوم الأنفوجرافيك ,وتاريخه وأنواعه ,وعناصر الأنفوجرافيك الناجح ,ووظائف الأنفوجرافيك وخطوات تصميمة ,وأدواته , والتصميم التعليمي للأنفوجرافيك )، ثم تطرقت في اليوم التالي الجزء العملي التطبيقي على موقع (hartpiktoc ) لتصميم الأنفوجرافيك الثابت واليوم الثالث على موقع (powtoon) لتصميم الأنفوجرافيك المتحرك، وقد طبقت المتدربات البرنامج وسط روح من التفاعل والتنافس الذي أضاف جو من الحماس أثناء الورشة و تم عرض إنجازات كل متدربة في كلا البرنامجين، وانهت الجهني الورشة بالتعبير عن سعادتها وتقديرها للمتدربات وما قدمن من تفاعل في تصميمات الأنفوجرافيك وتوظيفها في التعليم سائلةً الله لهن مزيداً من التقدم والعطاء لتعليمنا ووطننا الغالي .