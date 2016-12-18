مديرة إدارة الدارسات والشراكات بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بوكالة التعليم تتفقد المدارس الأهلية والأجنبية(بنات) بحائل

نفذت مديرة إدارة الدارسات والشراكات بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بوكالة التعليم الأستاذة عفاف عكرش جولة تفقدية في المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغات في منطقة حائل، حيث استمرت الزيارة ثلاثة أيام على التوالي عرجت خلالها على عدد من المدارس برفقة مساعدة مدير التعليم الأهلي والأجنبي الأستاذة نورة العقلاء والمشرفات الأستاذة هلة الشمري والأستاذة منيرة اللحيدا، حيث كان أول يوم استقبال مكتب مساعدة الشؤون التعليمية الأستاذة فوزية الجنيدي للفريق الزائر وبمعية العقلاء ومشرفات تعليم الأهلي والأجنبي رحبت خلالها الجنيدي بالزائرة وتم تبادل أطراف الحوار عن التعليم والمستجدات والتطورات المختلفة، ثم انتقلت العكرش إلى مكتب مساعدة مدير التعليم الأهلي ومشرفاتها وتم الاطلاع على ملفات التراخيص وسجلات زيارات المشرفات على المدارس الأهلية والأجنبية ومعاهد اللغات، وحرصت خلال هذه الزيارة على متابعة تطبيق الهيكلة بشكل دقيق مع متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم (371568732) والتأكيد على وجود خطة انتقالية للمباني التعليمية، وضرورة إيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني الغير تعليمية.

بينما كان يوم الاثنين حافل بزيارة كلاً من المدارس التالية ( روضة ذكاء حائل الأهلية – وإبداع حائل الأهلية – والثانوية النموذجية – المسارات العالمية)، فيما كان يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من ربيع الأول زيارة مدارس (لاما العالمية – معهد أضواء المعرفة )وصرحت العكرش بعد نهاية جولتها عن مدى إعجابها بالنفحات الإنسانية التي لمستها في المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة حيث برزت المشاركة المجتمعية ودعم الجمعيات الخيرية والمنافسة في دعم الفئات المحتاجة بالمجتمع، كما لفت انتباهها القيادات النسائية الشابة، أيضاً دعت إلى تبادل الخبرات بين المدارس كونه أمر مهم وضروري لتطوير التعليم بالمنطقة، كما أثنت على المدارس التي برز منها مبادرة إيجابية تثري العملية التعليمية بالمنطقة من تنفيذ لورش واستضافة مدربين من خارج المنطقة، ثم تم التوجه إلى مكتب مساعدة مدير التعليم الأهلي لحضور الاجتماع الذي تم مع جميع أعضاء الفريق الزائر والمستضيف حيث شمل مدير التعليم الأهلي بحائل الأستاذ محمد عبدالعزيز الحميان ومدراء الوحدات الأستاذ مفلح الغيثي – الأستاذ صالح التميمي والأستاذ صالح الزويمل والفريق الزائر الأستاذ أحمد القاضي – والأستاذ يوسف الزهراني – والأستاذ بندر السعيد – والأستاذة عفاف عكرش – والأستاذة نورة العقلاء – والأستاذة هلة الشمري- والأستاذة منيرة اللحيدة، الذي خرج بعدد من التوصيات كان من أهمها ضرورة تطبيق الهيكلة بشكل صحيح, والتمشي مع القرار الوزاري رقم (371568732), وضرورة زيادة عدد المشرفين والمشرفات بمكتب التعليم الأهلي .

وفي نهاية الاجتماع شكرت الأستاذة عفاف العكرش سعادة مدير عام تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني ومساعدة الشؤون التعليمية ومدير مكتب التعليم الأهلي ومساعدة مدير التعليم الأهلي ومنسوبي ومنسوبات التعليم الأهلي على حسن الاستضافة والجهود المبذولة في تطوير حركة التعليم داخل المدارس الأهلية والأجنبية والمعاهد.