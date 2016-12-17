 نائب وزير العمل يؤكد تطبيق أفضل الممارسات العملية لدعم توظيف ذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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نائب وزير العمل يؤكد تطبيق أفضل الممارسات العملية لدعم توظيف ذوي الإعاقة

نائب وزير العمل يؤكد تطبيق أفضل الممارسات العملية لدعم توظيف ذوي الإعاقة
واس - الرياض

أكد معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، اهتمام الوزارة وسعيها إلى إيجاد فرص عمل فاعلة ولائقة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل.
وقال الحميدان خلال لقائه بمقر الوزارة بالرياض مؤخرًا، الشركات أعضاء شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة، أن تشاركية الوزارة مع أعضاء “قادرون”، جسدتها مبادرة تنموية لاستحداث شبكة أصحاب الأعمال والإعاقة، لتكون جهة داعمة ومؤيدة للشركات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح النائب أن دور الوزارة هو تحفيز وتشجيع وتمكين الشركات والقطاعات الأخرى، للمساهمة في تقديم المزيد من الدعم لعمل الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، متطلعًا أن تصبح الشبكة نموذجًا يحتذى به لفهم سبل التعامل البناء مع عملية توظيف وعمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تهيئة بيئات عمل مُساندة ومتفهمة وداعمة لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لإعطائهم الثقة بقدراتهم، وفتح فرص التوظيف لهم، وتمكينهم من العمل الفاعل.
وأشــار إلى إمكانية تحقيق الشبكة للأهداف من خلال تطبيق أفضل الممارسات العملية في التوظيف الفاعل، وضمان استمرارية عمل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة، مؤكداً دعم الوزارة للقائمين على شبكة قادرون، سعياً لضمان حقوق جمــيع الأطراف.
وفي الختام كرم الحميدان الشركات الأعضاء في شبكة قادرون، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

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