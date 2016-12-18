 لهذا السبب.. دراسة تحذر من المشي بكعب عالٍ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“بنك التنمية الاجتماعية” يتيح ترحيل المتأخرات وتمديد الفترة بنفس قيمة القسط بـ 13 ميزة .. وظائف إدارية وفنية وتقنية بشركة “علم” المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات” مصادر: برنامج لتخصيص القطاع الصحي في المملكة خلال 3 سنوات “آيفون” المقبل .. ثنائي الشريحة لهذا السبب.. دراسة تحذر من المشي بكعب عالٍ الحكومة الماليزية تكرم مكتب الندوة العالمية توقف الريال الورقي وإصدار ريالين معدني .. مواصفات فئات العملة للإصدار السادس الجديد نائب وزير العمل يؤكد تطبيق أفضل الممارسات العملية لدعم توظيف ذوي الإعاقة مديرة إدارة الدارسات والشراكات بالإدارة العامة لعلاقات المستثمرين بوكالة التعليم تتفقد المدارس الأهلية والأجنبية(بنات) بحائل اختتام برنامج (تصميم الأنفوجرافيك التعليمي ) بوحدة تطوير المدارس بتعليم حائل الحملة الوطنية السعودية تصل للمحطه 21 من سلسلة توزيعات المساعدات الاغاثية للاشقاء السوريين في لبنان ندوة حوار الحضارات بجامعة الملك خالد توصي الإعلام العربي بالارتقاء بالبرامج الحوارية

لهذا السبب.. دراسة تحذر من المشي بكعب عالٍ

لهذا السبب.. دراسة تحذر من المشي بكعب عالٍ
المناطق - وكالات

أفادت دراسة جديدة بأن إرتداء المرأة للكعب العالي يؤدي اإى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وبالتالي هشاشة العظام.
ووجد باحثون من جامعة ستانفورد، أنه في كل مرة ترتدي فيها المرأة الكعب العالي تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وأن الخطر يزداد مع زيادة وزن الجسم.

وشددت نتائج الدراسة الجديدة على أن الركبتين هما الأكثر تضرراً من ارتداء الكعب العالي. وتمتد آثار الكعب العالي إلى تقييد حركة مفصل الكاحل، والضغط على أصابع القدمين بدرجة قد تصيب الأنسجة حولها بتمزّق عضلي

ويؤدي ارتداء الكعب العالي إلى ثني الركبتين في كل مرّة تلامس القدم الأرض أثناء المشي، ما يزيد الضغط على مفصل الركبة باستمرار، وهذا التأثير يستمر عندما تقف المرأة على الأرض مرتدية الكعب العالي.

وحذّرت نتائج الدراسة من المشي مسافة طويلة بكعب عالٍ، لأن ذلك يسبب آلاماً للكعبين، وكسوراً للعظام، وضغطاً على الأعصاب يزيد تمزّق المفاصل، ويؤثّر على مرونة أنسجة المفصل. وعند زيادة الضغط على المفاصل كلما لامست الخطوة الأرض تتورم مفاصل الركبتين والكاحلين.

وكشفت دراسة حديثة عن مخاطر ارتفاع الإصابة بسرطان العظام بسبب ارتداء الأحذية عالية الكعب يوميا، واعتبرت انها تؤثر على عظام القدم وتركيبة الظهر والمفاصل.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>