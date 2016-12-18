لهذا السبب.. دراسة تحذر من المشي بكعب عالٍ

أفادت دراسة جديدة بأن إرتداء المرأة للكعب العالي يؤدي اإى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وبالتالي هشاشة العظام.

ووجد باحثون من جامعة ستانفورد، أنه في كل مرة ترتدي فيها المرأة الكعب العالي تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، وأن الخطر يزداد مع زيادة وزن الجسم.

وشددت نتائج الدراسة الجديدة على أن الركبتين هما الأكثر تضرراً من ارتداء الكعب العالي. وتمتد آثار الكعب العالي إلى تقييد حركة مفصل الكاحل، والضغط على أصابع القدمين بدرجة قد تصيب الأنسجة حولها بتمزّق عضلي

ويؤدي ارتداء الكعب العالي إلى ثني الركبتين في كل مرّة تلامس القدم الأرض أثناء المشي، ما يزيد الضغط على مفصل الركبة باستمرار، وهذا التأثير يستمر عندما تقف المرأة على الأرض مرتدية الكعب العالي.

وحذّرت نتائج الدراسة من المشي مسافة طويلة بكعب عالٍ، لأن ذلك يسبب آلاماً للكعبين، وكسوراً للعظام، وضغطاً على الأعصاب يزيد تمزّق المفاصل، ويؤثّر على مرونة أنسجة المفصل. وعند زيادة الضغط على المفاصل كلما لامست الخطوة الأرض تتورم مفاصل الركبتين والكاحلين.

وكشفت دراسة حديثة عن مخاطر ارتفاع الإصابة بسرطان العظام بسبب ارتداء الأحذية عالية الكعب يوميا، واعتبرت انها تؤثر على عظام القدم وتركيبة الظهر والمفاصل.