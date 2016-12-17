 توقف الريال الورقي وإصدار ريالين معدني .. مواصفات فئات العملة للإصدار السادس الجديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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توقف الريال الورقي وإصدار ريالين معدني .. مواصفات فئات العملة للإصدار السادس الجديد

توقف الريال الورقي وإصدار ريالين معدني .. مواصفات فئات العملة للإصدار السادس الجديد
المناطق - الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن موعد طرح إصدار فئات العملة الجديدة ابتداء من يوم الأثنين 27 /3 وذلك جنبا الى جنب مع العملة الحالية من الأصدار الخامس .. ويتميز الأصدار السادس من العملة بمواصفات فنية وعلامات أمنية أعدت وفق أحدث المواصفات في مجال صناعة العملة وفيما يلي وصف لفئات الإصدار الجديد :

أولا- العملات الورقية ..

فئة الخمس مئة ريال
يظهر على وجه الورقة صورة المؤسس الملك عبدالعزيز والكعبة المشرفة وعلى الظهر المسجد الحرام بمكة المكرمة ولونها أزرق وقياسها 166×72 ملم.

فئة المئة ريال
يظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقبة الخضراء للمسجد النبوي وعلى الظهر المسجد النبوي بالمدينة المنورة ولونها أحمر ومقاسها 160×72 ملم.

فئة الخمسون ريالا
يظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومسجد قبة الصخرة وعلى الظهر المسجد الأقصى بالقدس ولونها أخضر ومقاسها 155×70ملم.

فئة العشرة ريالات
يظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقصر المربع بالرياض وعلى الظهر مركز الملك عبدالله المالي بالرياض ولونها بني ومقاسها 150×68 ملم.

فئة الخمسة ريالات
يظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحقل الشيبة في الربع الخالي وعلى الظهر زهور برية من المملكة ولونها بنفسجي ومقاسها 145×66ملم.

ثانيا – العملات المعدنية ..
فئة الريالين تحمل صورة المؤسس الملك عبدالعزيز وعلى الظهر قيمة الفئة بالأحرف والأرقام.
وتظهر صورة خادم الحرمين الملك سلمان على فئة ريال ونصف ريال وربع ريال وعشرة هللات وخمس هللات وهللة واحدة وعلى الظهر قيمة الفئة بالأحرف والأرقام ولقب خادم الحرمين وشعار الدولة السفين والنخلة.

لمزيد من المعلومات عبر موقع المؤسسة :
Www.sama.gov.sa

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