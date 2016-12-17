 الحكومة الماليزية تكرم مكتب الندوة العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الحكومة الماليزية تكرم مكتب الندوة العالمية

الحكومة الماليزية تكرم مكتب الندوة العالمية
المناطق - الرياض

قامت وزارة الشؤون الإسلامية الماليزية بتكريم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في ماليزيا لجهوده المثمرة في التعاون مع معهد التدريب الإسلامي في إقامة وتنفيذ البرامج التدريبية والأنشطة الشبابية.

جاء ذلك في احتفالية الوزارة بتكريم المعهد والمتعاونين معه حيث تسلم (شهرين أول الدين) مدير مكتب الندوة شهادة تقدير وعرفان من نائب الوزير الدكتور (أشراف وجدي بن داسوكي) الذي حيا جهود الندوة وأشاد بفاعلية وحيوية مشروعاتها.

يذكر أن مكتب الندوة العالمية تأسس منذ عام 1985م وله جهوده التعليمية ومناشطه الشبابية بين طلاب الجامعات وكان آخر أعماله تنفيذه للمؤتمر الإقليمي تحت عنوان الدعوة الرقمية عند الشباب.

 

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