“آيفون” المقبل .. ثنائي الشريحة

الهواتف الذكية مزدوجة الشريحة هي خيار شائع ومحبب لدى الأسواق الناشئة، مثل بعض الدول العربية، فضلاً عن الصين والهند. إلا أن الـ”آيفون” كان حتى آخر لحظة لا يدعم سوى شريحة اتصال واحدة فقط. لكن وفقًا للمصادر، يبدو أن «أبل» تعمل على تغيير ذلك في المستقبل القريب.

وذكرت مصادر على صلةٍ بـ«أبل»، أن الشركة تعمل على تطوير إصدار من الـ«آيفون» المقبل، من شأنه أن يصبح ثنائي الشريحة، وهو ما يسمح للمستخدمين التبديل بين خطّي الاتصال على نفس الهاتف.

وفي مارس (آذار) الماضي قدمت “أبل” طلبًا لمكتب الملكية الفكرية في الصين لاستخدام تلك التقنية، ونشر المكتب ذلك الطلب في سبتمبر (أيلول) الماضي. كما سجلت الشركة براءة اختراع في الولايات المتحدة لتقنية ازدواج الشريحة.

قالت المصادر إن هذه الاستراتيجية من أبل يمكن أن تسمح لها بالنمو في الأسواق الناشئة، حيث يوجد كثير من مالكي الهواتف الذكية هناك يحملون هواتف تدعم أكثر من بطاقة SIM واحدة. أيضًا فإن الشركة بذلك تستهدف أولئك الذين يستخدمون الهاتف نفسه للفصل بين الخط الشخصي وخط العمل.