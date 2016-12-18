 مصادر: برنامج لتخصيص القطاع الصحي في المملكة خلال 3 سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مصادر: برنامج لتخصيص القطاع الصحي في المملكة خلال 3 سنوات

مصادر: برنامج لتخصيص القطاع الصحي في المملكة خلال 3 سنوات
المناطق - وكالات

قالت مصادر في وزارة الصحة، إن برنامج “الخصخصة” في الوزارة سينفذ على ست مراحل، تمتد ثلاث سنوات، على أن يبدأ تطبيق المرحلة التأسيسية من مدينة جدة.

وتنوي الوزارة “التوقيع مع شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص، على أن تتولى الوزارة الدور الإشرافي والرقابي”، وفقاً لصحيفة “المدينة”.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تدرس عدداً من الخيارات لتحديد مصير منسوبيها في برنامج “الخصخصة”، موضحةً أن الخيارات تتضمن توظيفهم على مرحلتين، الأولى تشمل إبقاء جزء منهم على نظام “الخدمة المدنية”، بينما يُوظف الجزء الثاني منهم على نظام “التشغيل الذاتي”.

وتهدف الوزارة، عن طريق برنامج التحول الوطني 2020، إلى التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25 إلى 35%.

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