بـ 13 ميزة .. وظائف إدارية وفنية وتقنية بشركة “علم” المملوكة لـ”صندوق الاستثمارات”

أعلنت شركة علم (شركة حكومية مساهمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في مقرها بالرياض.

وجاء الوظائف بالمسميات التالية:

– مساعد محلل الأعمال (Assistant Business Analyst)

– مدير برنامج (Program Manager)

– مدير مشروع أول (Senior Project Manager)

– مدير مشروع (Project Manager)

– مدير إدارة الجودة المؤسسية (Corporate Quality Management Manager)

– مطور أعمال أول (Senior Business Developer)

– رئيس قسم الأعمال الناشئة (Head of Emerging Business)

– مدير التخزين السحابي (Cloud Manager)

وأفادت بأن المزايا تتمثل في “رواتب شهرية تنافسية، زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء، مكافآت سنوية من الأرباح، قروض حسنة، تأمين طبي للموظف وأسرته، تأمين طبي لوالدي الموظف، تأمين على السيارة، اشتراكات بالنوادي الرياضية، مكافأة للإقلاع عن التدخين، مشروبات باردة وساخنة ومأكولات خفيفة، حاسب محمول بنصف القيمة، خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها، دعم الراغبين في الدراسة”.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب، على هذا الرابط