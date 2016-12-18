“بنك التنمية الاجتماعية” يتيح ترحيل المتأخرات وتمديد الفترة بنفس قيمة القسط

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن عزمه بمنح الفرصة للمتأخرين في السداد ممن تراكمت عليهم الأقساط السابقة وأبدوا تعاونهم مع البنك وانتظموا بالسداد مؤخرا، وذلك بترحيل المتأخرات المتراكمة عليهم وتمديد فترة السداد بنفس قيمة القسط.

وصرح المتحدث الرسمي للبنك عبدالعزيز الناصر أن البنك قام بهذه الخطوة من باب التسهيل والتيسير على مقترضي البنك ممن تراكمت عليهم الأقساط في وقت سابق ثم انتظموا بالسداد، وبهدف تشجيعهم على الاستمرار في الانتظام بالسداد ، كما سيتم تطبيق ذلك لكل من سيقوم بسداد ما نسبته 50% من قيمة المتأخرات والاستمرار في سداد بقية الأقساط.

وأوضح الناصر أن البنك حريص على تحسين سجلات عملائه الائتمانية. منوها بأن البنك نظم عملية ترحيل المتأخرات وتمديد فترة السداد بنفس الأقساط آليا حيث لا حاجة لقيام العميل بأي إجراء حيال ذلك.

وأهاب الناصر خلال تصريحه بمن لديه أقساط مستحقة بضرورة التعاون مع البنك والالتزام باللوائح والأنظمة والمساهمة جنبا لجنب مع البنك لتقليل مدة الانتظار لمواطنين أخرين في أمس الحاجة للتمويل. مشيرا إلى أن ذلك سيساعد العميل على إمكانية الاستفادة من برامج وخدمات البنك مستقبلا.

وأكد أن الانتظام بالسداد يجنب الكفيل الغارم بالحسم من راتبه وفقا للوائح الإقراض في البنك وحسب ما تعهد به الكفيل. يشار إلى أن البنك يقدم خدمة السداد الآلي عن طريق الصرافات والإنترنت والهاتف المصرفي والرقم المفوتر الخاص بالبنك هو (058) علما أنه يمكن للعملاء مراجعة سجل السداد عبر الموقع الإلكتروني عن طريق خدمة “حسابي” أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبنك.