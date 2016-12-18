 ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رونالدو يواصل صناعة التاريخ ويقود الريال للفوز بلقب مونديال الأندية تعليم النماص يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية الذاتية لمنسوبيه حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء دراسة .. تصفح الإنترنت أثناء الدراسة يؤثر سلبياً على نتائج الاختبارات ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي شرطة الرياض تطيح بـ 3 إثيوبيين قتلوا مواطناً في جدة وفروا للعيينة

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي
المناطق_واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة المجال الأمني منها لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر اليمامة اليوم لمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له.

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفول

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>