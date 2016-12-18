ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات خاصة المجال الأمني منها لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد في قصر اليمامة اليوم لمعالي وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له.

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ونائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جوزيف ويستفول