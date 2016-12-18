 إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رونالدو يواصل صناعة التاريخ ويقود الريال للفوز بلقب مونديال الأندية تعليم النماص يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية الذاتية لمنسوبيه حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء دراسة .. تصفح الإنترنت أثناء الدراسة يؤثر سلبياً على نتائج الاختبارات ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي شرطة الرياض تطيح بـ 3 إثيوبيين قتلوا مواطناً في جدة وفروا للعيينة

إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء

إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء
المناطق_متابعات

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة لتهريب 211,560 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قادمة إلى السعودية.
وأوضح عبدالرحمن المحنا مدير عام جمرك البطحاء أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة إلى السعودية يقودها مسافراً من جنسية “خليجية” عُثر على 211,560 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت مخبأة داخل خزان الوقود الاحتياطي لمركبته، حيث اشتبه المراقب الجمركي بصاحب المركبة من ما جعله يحيلها للفحص بالأشعة، حيث تبين وجود أجسام غريبة داخل الخزان، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد المحنا أن الجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول تلك المهربات وغيرها من الممنوعات من خلال التدريب وبناء القدرات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن من آفة المخدرات وغيرها من الممنوعات

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>