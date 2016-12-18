إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء

تمكّن جمرك البطحاء من إحباط محاولة لتهريب 211,560 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قادمة إلى السعودية.

وأوضح عبدالرحمن المحنا مدير عام جمرك البطحاء أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة قادمة إلى السعودية يقودها مسافراً من جنسية “خليجية” عُثر على 211,560 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت مخبأة داخل خزان الوقود الاحتياطي لمركبته، حيث اشتبه المراقب الجمركي بصاحب المركبة من ما جعله يحيلها للفحص بالأشعة، حيث تبين وجود أجسام غريبة داخل الخزان، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد المحنا أن الجمارك السعودية تبذل جهوداً كبيرة لمنع دخول تلك المهربات وغيرها من الممنوعات من خلال التدريب وبناء القدرات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن من آفة المخدرات وغيرها من الممنوعات