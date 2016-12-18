 سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رونالدو يواصل صناعة التاريخ ويقود الريال للفوز بلقب مونديال الأندية تعليم النماص يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية الذاتية لمنسوبيه حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء دراسة .. تصفح الإنترنت أثناء الدراسة يؤثر سلبياً على نتائج الاختبارات ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي شرطة الرياض تطيح بـ 3 إثيوبيين قتلوا مواطناً في جدة وفروا للعيينة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة

سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 46.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7137.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 252 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الصحراء، ووفرة، وتكافل الراجحي، وعسير، ووفا للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، وبدجت السعودية، وأسمنت نجران، وأسمنت العربية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33% و1.32 % .
وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والصحراء، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>