سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 46.71 نقطة ليقفل عند مستوى 7137.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 252 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 112 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات الصحراء، ووفرة، وتكافل الراجحي، وعسير، ووفا للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعاونية، وبدجت السعودية، وأسمنت نجران، وأسمنت العربية، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.33% و1.32 % .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والصحراء، وجاكو هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.