 وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية

وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية
المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في مكتب سموه بالوزارة اليوم وزير الصناعات العسكرية الأسترالي كريستوفر موريس بين الذي يزور المملكة حالياً.
وجرى خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين لا سيما في الجانب العسكري وسبل تعزيزها بما يعكس العلاقات الوثيقة بين المملكة وأستراليا في جميع المجالات.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري والمستشار بمكتب وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبدة ورئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا نبيل محمد الصالح ووكيل الحرس الوطني لشؤون المشاريع عبدالوهاب بن حمد البابطين ورئيس هيئة طيران الحرس الوطني اللواء طيار ركن راشد بن عبدالله الزهراني ورئيس هيئة الإمداد والتموين اللواء الركن بندر بن ماجد بن خثيله والملحق العسكري السعودي بسفارة خادم الحرمين الشريفين بأستراليا العقيد ركن سامي بن فهد المطيري.
كما حضر من الجانب الأسترالي سفير أستراليا لدى المملكة الدكتور رالف كينج ورئيس هيئة الأركان ادم هوارد والوفد المرافق له.
وفي ختام اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بين سمو وزير الحرس الوطني والوزير الأسترالي.

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