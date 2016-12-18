محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي

توج محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد جوالة الكلية التقنية بنجران ، بدرع المركز الأول بطابور العرض ، بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، ومدير عام خدمات المتدربين الأستاذ محمد بن عبدالكريم ابا حسين، وذلك إثر مشاركة الكلية في مسابقة التميز الكشفي 1438هـ بالمخيم التقني بالرياض، بمشاركة (24) كلية ومعهد على مستوى المملكة والمتزامنة مع المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن بمدينة الرياض، وقد تسلم الدرع عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري