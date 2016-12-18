 طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر

طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر
المناطق_مكة

أعلن العشرات من طلاب المعهد الصناعي الثانوي اقلاعهم عن التدخين واندماجهم في برنامج العلاج الذي تنظمه جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة وذلك بعد البرنامج المكثف الذي قدمته الجمعية ويبين اضرار التدخين على مدار 5 أيام متتالية بمقر المعهد.

وأكد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ أن البرنامج استفاد منه 500 طالب ومتدرب وكان بمشاركة اطباء ومختصين في علاج الادمان ، و لقي اعجابا كبيرا من الطلاب والقائمين على المعهد الصناعي الثانوي ، مشيراً أن هذه الحملات دائما تقود العشرات بل والمئات من المستفيدين الى الاقلاع عن ادمان التبغ وذلك بعد ان يروا بأعينهم الكوارث والمصائب التي تسببها السجائر المصنوعة من مواد كيميائية ومبيدات حشرية ومواد يرفض العقل البشري أن يتناولها.

وأوضح الشيخ أن مئات الآلاف من الشباب من كلا الجنسين يزورون عيادات جمعية كفى المنتشرة في محافظات جدة ، مكة ، الليث ، الطائف،  القنفذة وبحرة من أجل تلقي العلاج وهجر الادمان متمنيا من الجميع التعاون مع جمعية كفى لأجل ان نحمي ابنائنا من السموم.

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