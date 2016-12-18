 وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

رونالدو يواصل صناعة التاريخ ويقود الريال للفوز بلقب مونديال الأندية تعليم النماص يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية الذاتية لمنسوبيه حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي طلاب المعهد الصناعي يهجرون السجائر وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الصناعات العسكرية الأسترالية سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7137 نقطة إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون بجمرك البطحاء دراسة .. تصفح الإنترنت أثناء الدراسة يؤثر سلبياً على نتائج الاختبارات ولي العهد يستقبل وزير الخارجية الأمريكي شرطة الرياض تطيح بـ 3 إثيوبيين قتلوا مواطناً في جدة وفروا للعيينة

وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية

وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية
المناطق_الرياض

قام وكيل وزارة التعليم للتعليمد. نياف بن رشيد الجابري بزيارة لشركة تطوير للخدمات التعليمية اليومالأحد 18 ديسمبر 2016م، وذلك للاطلاع على برامج الشركة ومشروعاتها وتوجهاتها الاستراتيجية الجديدة.

وبدأت الزيارة بجولة في معرض الشركة، والتعرف إلى منتجاتها التعليمية، ثم قدم الرئيس التنفيذي للشركة د. محمد الزغيبي عرضاً عن برامج الشركة ومشروعاتها وقطاعاتها ودورها الرئيس المتمثل في تطوير المنظومة التعليمية في المملكةوتأهيلها، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية الرئيسةللشركة ودورها في دعم وتنفيذ مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني.

وتطرق العرض للخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة مثل:نموذج تطوير المدارس والتطوير المهني، ومرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير التربية الخاصة، والأنشطة الطلابية والمجتمع، والمراكز العلمية، وبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، إضافة إلى عدد من منتجات الشركة مثل: مصحف عين التعليمي،ومدرسة عين الافتراضية.

كما استعرض د. الزغيبي منهجية الشركة وقدراتها في إدارة مثل هذه المشروعات وتنفيذها، وطريقتها في تحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة لمشروعات وزارة التعليم، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية للشركة 2020.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>