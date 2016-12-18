وكيل وزارة التعليم يزور شركة تطوير للخدمات التعليمية

قام وكيل وزارة التعليم للتعليمد. نياف بن رشيد الجابري بزيارة لشركة تطوير للخدمات التعليمية اليومالأحد 18 ديسمبر 2016م، وذلك للاطلاع على برامج الشركة ومشروعاتها وتوجهاتها الاستراتيجية الجديدة.

وبدأت الزيارة بجولة في معرض الشركة، والتعرف إلى منتجاتها التعليمية، ثم قدم الرئيس التنفيذي للشركة د. محمد الزغيبي عرضاً عن برامج الشركة ومشروعاتها وقطاعاتها ودورها الرئيس المتمثل في تطوير المنظومة التعليمية في المملكةوتأهيلها، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية الرئيسةللشركة ودورها في دعم وتنفيذ مبادرات وزارة التعليم في برنامج التحول الوطني.

وتطرق العرض للخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة مثل:نموذج تطوير المدارس والتطوير المهني، ومرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير التربية الخاصة، والأنشطة الطلابية والمجتمع، والمراكز العلمية، وبرنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، إضافة إلى عدد من منتجات الشركة مثل: مصحف عين التعليمي،ومدرسة عين الافتراضية.

كما استعرض د. الزغيبي منهجية الشركة وقدراتها في إدارة مثل هذه المشروعات وتنفيذها، وطريقتها في تحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة لمشروعات وزارة التعليم، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية للشركة 2020.