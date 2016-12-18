تعليم النماص يدشن عدداً من الخدمات الإلكترونية الذاتية لمنسوبيه

دشن مدير التعليم بالنماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم صباح اليوم الأحد بمبنى الإدارة عدداً من الخدمات الإلكترونية للخدمات الذاتية للمستفيدين من منسوبي تعليم النماص والمراجعين.

وقد قدم رئيس قسم تقنية المعلومات حسن بن شاكر الصميدي نبذة تعريفية عن هذه الخدمات الإلكترونية التي تأتي ضمن باقة الخدمات التقنية التي تقدمها الإدارة حيث ذكر أن الخدمات التي تم تدشينها اليوم تتمثل في (مشروع خدمتك) ويقدم هذا المشروع من خلال جهاز للخدمة الذاتية وضع على مدخل الإدارة ويمكّن المستخدم من إنجاز عددٍ من التعاملات الإلكترونية وطباعة النماذج والاستعلام بكل يسر وسهولة.

كذلك (مشروع اتجاهاتك) وهو عبارة عن خارطة رقمية على خرائط Google يحوي جميع المواقع والإحداثيات والتتبع لمدارس تعليم النماص بنين وبنات مع المعلومات والصور هذا وقد حضر التدشين عدد من قيادات الإدارة ورؤساء الاقسام والموظفين.