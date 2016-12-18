 حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك

حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك
المناطق_الرياض

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتا لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة أوكرانيا ومملكة الدنمارك، وذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تفيد بظهور إصابات بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك المناطق.
وقد تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

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