حظر مؤقت لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من أوكرانيا والدنمارك

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتا لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من دولة أوكرانيا ومملكة الدنمارك، وذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، تفيد بظهور إصابات بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك المناطق.

وقد تم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.