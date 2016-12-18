 الأمير سعود بن نايف لحرس الحدود : كثفوا الدوريات واهتموا بالتوعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف لحرس الحدود : كثفوا الدوريات واهتموا بالتوعية

الأمير سعود بن نايف لحرس الحدود : كثفوا الدوريات واهتموا بالتوعية
المناطق_فهد المريخى
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة  اللواء مطلق بن عبدالله الصالحي قائد حرس الحدود بالشرقية يرافقه كبار ضباط الحرس بالمنطقة حيث قدم الصالحي لسموه التقرير السنوي لحرس الحدود بالمنطقة .
وأشاد سموه بما يقوم به رجال حرس الحدود من أعمال بطولية للدفاع عن حدود وطننا الغالي وأشار سموه الى ضرورة تكثيف التوعية للمتنزهين والزوار بالمنطقة حرصا على سلامتهم مضيفا سموه بأن المواطنين والمقيمين شركاء مع حرس الحدود في الدور التوعوي خاصة فيما يتعلق بالمواقع الممنوع السباحة فيها وكذلك المناطق الحدودية الغير مصرح بها .كما حث سموه بتكثيف دوريات حرس الحدود خاصة في أيام الاجازات .
 من جهته عبر اللواء مطلق الصالحي باسمه ونيابة عن رجالات حرس الحدود بالمنطقة، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على توجيهاته السديدة، ومتابعاته المستمرة .

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