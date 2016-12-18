محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي

توج محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد جوالة الكلية التقنية بنجران ، بدرع المركز الأول بطابور العرض ، بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني ، ومدير عام خدمات المتدربين الأستاذ محمد بن عبدالكريم اباحسين، وذلك إثر مشاركة الكلية في مسابقة التميز الكشفي 1438هـ بالمخيم التقني بالرياض، بمشاركة (24) كلية ومعهد على مستوى المملكةوالمتزامنة مع المؤتمر والمعرض التقني السعودي الثامن بمدينة الرياض .

وقد تسلم الدرع عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري.

يذكر أن «مسابقة التميز الكشفي» هي إحدى أهم الفعاليات التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدربيها ومتدربيها، دعمًا للعمل الكشفي والتطوعي ومواكبة الرؤية (2030) وبناء القدرات واستثمار المواهب، وإبراز دورهم في تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تنويع مشاركاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى دعم تنفيذ العديد من برامج المسئولية الاجتماعية.