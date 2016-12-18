 أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية: المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي تضمنت العديد من الموضوعات أهمها أوضاع المنطقة بقرار فيفا: ثلاثة آلاف دولار تحرم الاتحاد من ٣ نقاط.. وتهدي صدارة الشتاء لـ”الهلال” استدعاء رجل مرور في جدة بعد فيديو الهتاف ل الاتحاد مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن دشن مشاريع تنموية في مركز الشيحية أمير القصيم: العمل الميداني للمسؤول من الأولويات لخدمة وطنه أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي دشن مشاريع تنموية ببدر الجنوب.. أمير نجران: محافظات المنطقة عزيزة على قلبي وأكنّ لأهلها الحب الأمير سعود بن نايف لحرس الحدود : كثفوا الدوريات واهتموا بالتوعية سيدات يقمن مائدة افطار لـ 65 عامل بواجهة الخبر البحرية جهود خارقة لدوريات الأمن بالطائف خلال عام

أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر

أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر
المناطق _حائل
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي القطاعات المعنية بالمنطقة كافة لاستكمال الاستعدادات اللازمة لدعم تنظيم رالي حائل نيسان الدولي 2017 م والفعاليات المصاحبة له في عامة الثاني عشر الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 2 / 7 / 1438هـ وحتى 11/ 7 / 1438هـ بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبأشراف الاتحاد الدولي للسيارات وبمشاركة تنظيمية وفنية من الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية .
وأكد سموه أهمية التعاون مع القطاعات الحكومية الداعمة والتنسيق مع اللجنة التنفيذية واللجان العاملة بالرالي نظراً لتوسع المشاركات في الفعاليات المصاحبة لسباق الرالي لتنعكس هذه الجهود والاستعدادات على مستوى التنظيم المتميز لإنجاح الرالي وكافة الفعاليات المصاحبة .
مما يذكر أن رالي حائل نيسان الدولي 2017م يصاحبه العديد من الفعاليات والبرامج السياحية والتراثية والثقافية , والاجتماعية والأسرة والطفل , وفعاليات الأسر المنتجة وعروض الحرف والصناعات اليدوية مع مشاركات واسعة من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي كما يتوقع أن يحظى الرالي بمتابعة جماهيرية و إعلامية واسعة خاصة وأنه يتزامن مع فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>