أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل نيسان الدولي القطاعات المعنية بالمنطقة كافة لاستكمال الاستعدادات اللازمة لدعم تنظيم رالي حائل نيسان الدولي 2017 م والفعاليات المصاحبة له في عامة الثاني عشر الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 2 / 7 / 1438هـ وحتى 11/ 7 / 1438هـ بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئة العامة للرياضة وبأشراف الاتحاد الدولي للسيارات وبمشاركة تنظيمية وفنية من الاتحاد العربي السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وأكد سموه أهمية التعاون مع القطاعات الحكومية الداعمة والتنسيق مع اللجنة التنفيذية واللجان العاملة بالرالي نظراً لتوسع المشاركات في الفعاليات المصاحبة لسباق الرالي لتنعكس هذه الجهود والاستعدادات على مستوى التنظيم المتميز لإنجاح الرالي وكافة الفعاليات المصاحبة .

مما يذكر أن رالي حائل نيسان الدولي 2017م يصاحبه العديد من الفعاليات والبرامج السياحية والتراثية والثقافية , والاجتماعية والأسرة والطفل , وفعاليات الأسر المنتجة وعروض الحرف والصناعات اليدوية مع مشاركات واسعة من قبل الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي كما يتوقع أن يحظى الرالي بمتابعة جماهيرية و إعلامية واسعة خاصة وأنه يتزامن مع فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.