دشن مشاريع تنموية في مركز الشيحية أمير القصيم: العمل الميداني للمسؤول من الأولويات لخدمة وطنه

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم الأحد ، عدداً من المشاريع التنموية في مركز الشيحية التابع لمحافظة البكيرية، حيث وضع سموه فور وصوله مركز الشيحية حجر أساس المنتزه العام ، واستمع لشرح مفصل عما يتضمنه المشروع من رئيس بلدية البكيرية المهندس صالح السهلي ، الذي أوضح أن المنتزه سيشيد على مساحة تبلغ ٦٩٤٧.٢٧ م٢ ، يشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال ومرافق خدمية.

بعد ذلك أفتتح سمو أمير منطقة القصيم الجمعية التعاونية الزراعية ، وأطلع على ما تقدمة من خدمات للمزارعين ، وشهد توقيع اتفاقيتين للجمعية الأولى مع شركة نجوم الهدف لتدوير المخلفات الزراعية ، والاتفاقية الأخرى مع مؤسسة السويلم لدعم الزراعة العضوية ، ثم أفتتح مركز فيصل بن مشعل لمكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالقصيم ، واستمع من يوسف عبداللطيف جميل عما يقدمه المركز في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ، والطرق المستخدمة في المكافحة ، كونه أول مركز يستخدم الكلاب المدربة لاكتشاف سوسة النخيل الحمراء ، وأطلع سموه على المختبر الذي تجرى فيه الأبحاث الزراعية ، بعد ذلك أزاح سموه الستار عن لوحة طريق شهيد الدين والوطن عبدالله الربيعان “رحمه الله” ، ثم أفتتح مخفر شرطة الشيحية ، وعزف السلام الملكي فور وصوله مقر المخفر ، ثم أطلع على أقسام المخفر وسير العمل فيه ، ثم وضع حجر الأساس لطريق حمد العيوني الذي يربط بين الشيحية والبكيرية بتكلفة 12 مليون ريال بطول 10كم، بعد ذلك توجه سموه إلى مركز هيلة العبودي والتقى أهالي مركز الشيحية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وقال سمو أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي عقب الجولة: أن الوقوف الميداني على سير العمل في المراكز والمحافظات وجميع ما يتبع المنطقة من أهم واجبات كل مسؤول ، وذلك يأتي بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي العهد ، ـ حفظهم الله ـ لتفقد احتياجات المواطنين والوقوف على سير الأعمال ميدانياً.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما وجده من تطور في مركز الشيحية ، معتبراً أن تدشين وافتتاح عدداً من المشاريع لما تولية حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام في التنمية ، مشيداً سموه بمركز مكافحة السوسة الحمراء وأبحاث النخيل بالقصيم ، مقدماً الشكر والتقدير لرجل الأعمال يوسف بن عبداللطيف جميل ، من خلال مساهمته الوطنية بإيجاد مثل هذا المركز لمكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد زراعة النخيل ، بالإضافة إلى أن وجوده سيكون اضافة نوعية للزراعة بالمنطقة ، مشيراً سموه إلى مقياس التقدم في الدول المتقدمة إيجاد مراكز للبحوث والدراسات ، مطالباً جامعة القصيم ممثلة بكلية الزراعة والطب البيطري المساهمة بدعم المركز ، كما طالب معالي وزير البسئة والزراعة والمياه بدعم المركز ليؤدي دوره بشكل أكبر وأوسع ، داعياً الجمعيات التعاونية والزراعية وفرع الزراعة بالمنطقة أن يولوا هذا المركز كل العناية والاهتمام بكافة الامكانيات والطاقات ، مثمناً سموه لأبناء حمد العيوني مبادرتهم الوطنية في إنشاء الطريق الذي يربط بين الشيحية والبكيرية ، مقدماً سموه الشكر والتقدير لكافة رجال الأعمال بالمنطقة على مساهمتهم الفاعلة في التنمية ، مؤكداً أنهم من أكبر الداعمين في منطقتهم.

رافق سمو أمير منطقة القصيم خلال جولة التفقدية اليوم لمركز الشيحية ، أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد ، ومحافظ البكيرية صالح الخليفة ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان الصوينع ، ومدير إدارة الطرق والنقل المهندس محمد الشمري ، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع ، ورئيس مركز الشيحية خالد الربيعان.