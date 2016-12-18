 هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

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هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن

هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن
المناطق _عدن

حمل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قيادات الأجهزة ‏الأمنية والعسكرية في بلاده، المسؤولية عن الهجمات الإرهابية ‏التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وآخرها التفجير الإنتحاري ‏الذي استهدف تجمعًا لعسكريين في منطقة الصولبان بعدن اليوم.
وأصدر الرئيس هادي، خلال استدعائه قيادات الأجهزة الامنية ‏والعسكرية، تعليمات حملهم فيها المسؤولية عن أي تقصير أو ‏خلل في النظام الأمني، بصفتهم معنيين باستقرار وتثبيت اأامن ‏بشكل عام.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن استدعاء الرئيس اليمني ‏لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، جاء بعد حوادث الاختراقات ‏الإرهابية التي شهدتها عدن وأسفرت عن مقتل وإصابة ‏العشرات، وطالب هادي، القيادات الأمنية والعسكرية العمل بالإجراءات ‏والأساليب الأمنية المطلوبة وبصورة فورية وحازمة.

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