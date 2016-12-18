حمل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلاده، المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وآخرها التفجير الإنتحاري الذي استهدف تجمعًا لعسكريين في منطقة الصولبان بعدن اليوم.
وأصدر الرئيس هادي، خلال استدعائه قيادات الأجهزة الامنية والعسكرية، تعليمات حملهم فيها المسؤولية عن أي تقصير أو خلل في النظام الأمني، بصفتهم معنيين باستقرار وتثبيت اأامن بشكل عام.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن استدعاء الرئيس اليمني لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، جاء بعد حوادث الاختراقات الإرهابية التي شهدتها عدن وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وطالب هادي، القيادات الأمنية والعسكرية العمل بالإجراءات والأساليب الأمنية المطلوبة وبصورة فورية وحازمة.
هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن
حمل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلاده، المسؤولية عن الهجمات الإرهابية التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وآخرها التفجير الإنتحاري الذي استهدف تجمعًا لعسكريين في منطقة الصولبان بعدن اليوم.
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