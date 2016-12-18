هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن

حمل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قيادات الأجهزة ‏الأمنية والعسكرية في بلاده، المسؤولية عن الهجمات الإرهابية ‏التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وآخرها التفجير الإنتحاري ‏الذي استهدف تجمعًا لعسكريين في منطقة الصولبان بعدن اليوم.

وأصدر الرئيس هادي، خلال استدعائه قيادات الأجهزة الامنية ‏والعسكرية، تعليمات حملهم فيها المسؤولية عن أي تقصير أو ‏خلل في النظام الأمني، بصفتهم معنيين باستقرار وتثبيت اأامن ‏بشكل عام.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن استدعاء الرئيس اليمني ‏لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية، جاء بعد حوادث الاختراقات ‏الإرهابية التي شهدتها عدن وأسفرت عن مقتل وإصابة ‏العشرات، وطالب هادي، القيادات الأمنية والعسكرية العمل بالإجراءات ‏والأساليب الأمنية المطلوبة وبصورة فورية وحازمة.