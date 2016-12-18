مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن

تكفّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنقل وعلاج الجرحى والمصابين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في عدن وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى .

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتلمس أوضاع الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم فقد بادر المركز باستيعاب عدد من الجرحى في القطاع الخاص اليمني على نفقته وعددهم (77) مصابا وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومكتب المركز في عدن.