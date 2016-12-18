 مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 19 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 18 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

وزير الخارجية: المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي تضمنت العديد من الموضوعات أهمها أوضاع المنطقة بقرار فيفا: ثلاثة آلاف دولار تحرم الاتحاد من ٣ نقاط.. وتهدي صدارة الشتاء لـ”الهلال” استدعاء رجل مرور في جدة بعد فيديو الهتاف ل الاتحاد مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن هادي يحمل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية الهجمات الإرهابية بعدن دشن مشاريع تنموية في مركز الشيحية أمير القصيم: العمل الميداني للمسؤول من الأولويات لخدمة وطنه أمير منطقة حائل يوجه ببدء الاستعدادات التحضيرية لرالي حائل نيسان الدولي في عامة الثاني عشر محافظ التدريب التقني يتوج تقنية نجران بدرع المركز الأول بطابور العرض في مسابقة التميز الكشفي دشن مشاريع تنموية ببدر الجنوب.. أمير نجران: محافظات المنطقة عزيزة على قلبي وأكنّ لأهلها الحب الأمير سعود بن نايف لحرس الحدود : كثفوا الدوريات واهتموا بالتوعية سيدات يقمن مائدة افطار لـ 65 عامل بواجهة الخبر البحرية جهود خارقة لدوريات الأمن بالطائف خلال عام

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 77 من مصابي التفجير الإرهابي في عدن
المناطق _الرياض

تكفّل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بنقل وعلاج الجرحى والمصابين جراء التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم في عدن وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى .
وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في تصريح صحفي اليوم أنه تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتلمس أوضاع الأشقاء اليمنيين وتلبية احتياجاتهم فقد بادر المركز باستيعاب عدد من الجرحى في القطاع الخاص اليمني على نفقته وعددهم (77) مصابا وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومكتب المركز في عدن.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>