بقرار فيفا: ثلاثة آلاف دولار تحرم الاتحاد من ٣ نقاط.. وتهدي صدارة الشتاء لـ”الهلال”

تلقت جماهير نادي الاتحاد خبراً صادماً من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد بخصم ثلاث نقاط من فريقها في دوري جميل، بسبب قضية خارجية.

وقال طلال آل الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد كرة القدم الذي أكد صحة القرار : “نعم الاتحاد السعودي تلقى قراراً يفيد بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد”.

وأضاف: القرار يعود لصالح اللاعب “دانيال اليخاندرو مانسو” والذي يطالب الاتحاد بمستحقات مالية متبقية من عقده السابق بلغت ٣ آلاف دولار أمريكي.

وزاد قائلاً: “تم مخاطبة نادي الاتحاد لأخذ مرئياتهم حول القرار قبل تطبيقه”.

يذكر أن اللاعب كان قد تصارع على كسب خدماته ناديا الاتحاد والأهلي عام ٢٠٠٨ قبل أن يصدر قرار بمنع الناديين من التعاقد معه وإقرار قانون “ميثاق الشرف” آنذاك.

وكانت إذاعة “يو إف إم” أول من انفرد بالخبر عبر حسابها حيث ذكرت في تغريدة لها: “الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اتخذ عقوبة بحق نادي الاتحاد بسحب 3 نقاط من رصيده في دوري جميل نظير قضية خارجية”.

يذكر أنه في حال تطبيق القرار بشكل رسمي سيقوم اتحاد القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد نادي الاتحاد وهو ما يعني استعادة فريق الهلال لصدارة دوري جميل ب٣١ نقطة وتراجع الاتحاد للمركز الثاني برصيد ٢٨ نقطة متساوياً مع الأهلي بذات الرصيد.